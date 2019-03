Ferrari se postula como favorito a la pole en Mónaco con permiso de Rosberg y Grosjean

Se acabaron los juegos en Mónaco. Las pruebas han terminado con la finalización de los Libres 3, unos Libres 3 que han finalizado antes de tiempo debido a una bandera roja provocada por Maldonado, que ha perdido un neumático, en los que el mejor tiempo lo ha marcado Nico Rosberg con los superblandos parando el crono en 1:15.159. Toca hacer apuestas para ver quién se lleva la pole en Montecarlo, y no sería arriesgado pensar en Fernando Alonso como caballo ganador.

El español lleva de momento un sexto Gran Premio de dulce, el más regular de todos los disputados en este Mundial. Si lideró los primeros libres y fue cuarto en los segundos, en los que no pudo hacer tiempo con el neumático superblando, en esta última sí lo ha conseguido y ha sido el cuarto mejor de la sesión.

Porque el Ferrari funciona. Y no solo por el piloto asturiano, que sigue demostrando que su monoplaza creció en Barcelona. Sino también por Massa, que suele decirse que es un termómetro de cómo van los coches de la escudería italiana. Si Massa va bien, el Ferrari va bien. Y Massa ha ido bien, muy bien en Mónaco. Ha ido tan bien que ha terminado el ensayo por delante de Alonso.

El brasileño ha estado espectacular en los terceros libres, recordando a ese piloto que casi gana un Mundial y haciéndonos olvidar a ese otro que lleva dos puntos en cinco carreras por los 61 de su compañero de equipo. Felipe ha marcado el segundo mejor crono y se ha quedado a solo 38 centésimas del mejor tiempo de la sesión.

El Ferrari ha demostrado ir muy bien en el segundo sector, donde giro tras giro ha ido batiendo los mejores tiempos. Pero no se puede decir lo mismo en el tercer sector, en el que perdía todo lo ganado previamente. Lo positivo es que tanto Fernando como Felipe han dicho que el coche va bien y a cada vuelta se muestra más fiable y manejable, algo vital en Mónaco.

Rosberg y Grosjean se presentan como rivales a batir

Ferrari es la escudería que más arriba ha colocado a sus dos pilotos, muy cerca de Nico Rosberg, mejor crono de la sesión. Un Rosberg que ha logrado que el Mercedes, un monoplaza inmenso en circuitos con rectas pronunciadas, sea competitivo en el siempre exigente circuito urbano de Montecarlo. El alemán sigue muy por delante de Michael Schumacher, su compañero, al que ha sacado siete décimas.

Aún con todo, a ambos se les presupone arriba. Como a los McLaren. Button y Hamilton han demostrado un total equilibrio en sus tiempos en esta sesión siendo sexto y séptimo respectivamente a tres décimas del tiempo de Rosberg y Jenson ya fue el más rápido en los segundos libres. Lewis, por su parte, aún no ha logrado una victoria en este Mundial y Mónaco le gusta.

Por su parte, Red Bull es una total y absoluta incógnita. La escudería austriaca se ha mostrado muy irregular y, aunque Vettel se ha hecho con el tercer mejor tiempo, no ha sido estable en su vuelta a vuelta y lo ha conseguido en su último intento. Webber, por su parte, ha sido décimo con un segundo de diferencia con el germano.

Pero el principal enemigo para la pole de Ferrari y de Alonso es el Lotus de Romain Grosjean, incluso por delante del de Kimi Raikkonen. Y es que el piloto galo es muy fuerte en clasificaciones y en estos Libres 3 ha hecho el quinto mejor crono, a unas tres décimas de Rosberg, pero el francés ha marcado ese tiempo con la pista en peor estado y antes que el resto de sus rivales.

El que no está tan fuerte como en Barcelona es Pastor Maldonado. Se preveía que el venezolano no estaría arriba y no lo ha estado. Y no sólo eso, sino que una acción suya, en la que se ha echado encima de Sergio Pérez antes de perder su neumático trasero izquierdo, ha provocado una bandera roja y la consiguiente suspensión de la sesión.

HRT han copado las dos últimas posiciones de los terceros libres. La noticia, la buena noticia, para De la Rosa y para Karthikeyan es que Charles Pic y su Marussia está a menos de una décima de los dos y no sería sorprendente que la escudería española pudiera superar en clasificación al francés.

Igualdad absoluta sobre Montecarlo

Lo que nos ha dejado de nuevo claro los terceros libres de Mónaco es que no existe la apuesta segura para la pole. La igualdad ha sido total y entre Rosberg, primero, y Alonso, cuarto, ha habido menos de una décima de diferencia. Lo malo no es sólo eso sino que, quién nos iba a decir que diríamos esto como algo negativo, se espera lluvia sobre Montecarlo en la hora de la clasificación.