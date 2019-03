Fernando Alonso: "Acabar entre los tres primeros en Mónaco siempre es especial"

El piloto español Fernando Alonso (Ferrari) ha declarado al finalizar el Gran Premio de Mónaco que se ha sentido "muy bien" y se encontraba "muy contento, ya que acabar en el podio aquí es especial" tras la carrera en la que se ha alzado con el liderato del Mundial en solitario.

"Pudimos adelantar a Hamilton gracias a una magnífica gestión del equipo"

"Nuestro objetivo era acabar por delante de Vettel y Hamilton para mantenernos en la lucha por el campeonato", dijo el asturiano. "Vamos carera a carrera, por lo que será interesante ver lo que ocurre en el resto de la temporada con un desarrollo continuo del coche", aseguraba un precavido Alonso respecto a la temporada.

También reconoció que tras el ligero contacto en la salida con Romain Grosjean pensó "que el coche estaba dañado". "La salida ha sido fantástica, estaba paralelo con Grosjean mientras pasaba a Hamilton, he puesto el coche en medio de ellos y creo que me he tocado con Romain y tras éste toque él ha hecho un trompo, hemos tenido suerte por no golpear el coche y hemos podido aprovecharlo", comentó respecto al accidentado inicio de la carrera.



"Mónaco es difícil en cuanto a gestión de tráfico. Pudimos adelantar a Hamilton gracias a una magnífica gestión del equipo", valoró el asturiano respecto al momento en que superó al británico. En su línea de elogios a su equipo, reconoció que todo lo sucedido en Mónaco "ha sido muy especial, una señal positiva para Ferrari".



"Hay que intentar mejorar todo lo que se pueda el coche"

Alonso manifestó que "en los 'pit stops' es siempre difícil cuando pararse". "Vettel con las lluvias la pista parecía imprevisible", comentó respecto al piloto alemán, que remontó desde la novena posición hasta una cabeza de carrera que llegó a ocupar durante un tramo importante de la misma.



Por último el asturiano resaltó que toca "disfrutar del liderato". "Hay que intentar mejorar todo lo que se pueda el coche", dijo refiriéndose a las próximas pruebas del campeonato, que encara como primero con tres puntos de ventaja respecto a los dos pilotos de Red Bull.