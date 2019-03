Antonio Lobato: "En Ferrari saben que tienen al mejor piloto"

Antonio Lobato no tiene duda y así lo señala. La victoria de Alonso en Sepang fue "un espejismo" debido al trabajo de Ferrari y al talento del asturiano bajo la lluvia.



"No podemos equivocarnos. Esto es un espejismo. Fernando ha ganado porque ha hecho una carrera impresionante y segundo porque en la lluvia se crece y el Ferrari se muestra más competitivo. Además los rivales han tenido una mala tarde", señala Lobato.



Por esta razón Lobato pide una reacción en Ferrari para lograr recortar la distancia con el resto de escuderías -McLaren, Red Bull o Mercedes-.



"Hay que pedir a Ferrari que reaccionen. Ellos saben que tienen al mejor piloto. Son conscientes de que deben darle un coche a la altura", reconoce Lobato.



Por último Lobato anuncia que se espera una evolución en el monoplaza de Alonso en los tres próximos grandes premios (China, Bahréin, y Barcelona).



"Esperamos que en esos tres grandes premios Ferrari se ponga a la altura y se lo pongan más fácil a Alonso. Él sólo no puede, de eso pueden estar convencidos" advierte Lobato.