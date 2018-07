Vettel: "El accidente de Alonso es una pena porque nos puede pasar a nosotros también"

Sebastian Vettel se ha metido de lleno en la lucha por el Mundial con la victoria en el GP de Japón y con el abandono de Fernando Alonso en la primera curva de Suzuka, El alemán ha pasado de estar a 40 puntos hace un mes a ponerse a cuatro del asturiano a falta de cuatro carreras.

El Red Bull funciona, y el bicampeón no puede ocultar su satisfacción: "Doy las gracias al equipo. Uno sueña con pilotar un coche así. Hemos hecho una buena salida y menos mal, porque justo detrás ha habido incidentes. He visto el coche de seguridad y no sabía qué Ferrari era el que no estaba. Luego vi a Massa y supe que era Fernando el que se había retirado".

Vettel se muestra muy feliz también con el ambiente en Suzuka: "Todo fin de semana aquí es increíble. Las gradas están llenas y hay que daros las gracias. Me he sentido muy cómodo en cada vuelta y hemos abierto brecha con nuestros rivales".

El piloto alemán Sebastian Vettel ha afirmado que "el accidente de Alonso", que abandonó en la primera vuelta, "es una pena" porque le puede pasar a cualquiera.



'Grand Chelem' del piloto germano

"El accidente de Fernando Alonso ha sido una pena. No es algo que deseas ver porque nos puede pasar a nosotros también la semana que viene. Este año está siendo de altibajos para todos los pilotos y las cosas puedes volver a darse la vuelta rápidamente. Por eso, debemos mantener los pies en los suelos e ir pasito a pasito", afirmó Vettel en declaraciones facilitadas por su escudería.



Tras firmar un 'Grand Chelem', 'pole', victoria, vuelta rápida y liderato de principio a fin de la carrera, el piloto germano se mostró exultante. "Estoy muy contento, todo el equipo ha hecho un gran esfuerzo y, aunque no hayamos hecho grandes mejoras en el monoplaza en este Gran Premio, hemos marcado las diferencias aquí", concluyó Vettel.