Japón proclama a Vettel hijo adoptivo con su cuarta pole seguida en Suzuka; Alonso sexto

Y ya van cuatro seguidas. Sebastian Vettel consigue la pole en el GP de Japón con una superioridad aplastante con respecto al resto de pilotos que se refleja en su crono de 1:30.839 y ha dejado a los demás luchando por la segunda y tercera posición, que han caído de lado de Webber y de Kobayashi debido a la sanción de cinco puestos a Button. Alonso saldrá desde la sexta plaza en Suzuka.

Una pena, una auténtica pena lo que le ha pasado a Fernando en la Q3. Y es que si la suerte ha sonreido al asturiano en algunos Grandes Premios en esta ocasión ha sucedido justamente lo contrario. Porque Alonso estaba en su mejor vuelta del fin de semana cuando la necesitaba, con un tiempo que le habría permitido salir tercero en la parrilla del trazado nipón. Pero una bandera amarilla ha roto con los mejores pronósticos posibles.

Una bandera amarilla provocada por Kimi Raikkonen, que rodaba justo por delante del de Ferrari en la Q3. El finlandés se ha salido en el momento más inoportuno de la pista para quedarse en la gravilla y para posteriormente salir de ella, lo que ha sido aún peor para Fernando al sólo afectarle a él el hecho de no poder mejorar tiempos en los dos últimos sectores.

Alonso acierta en el error de Hamilton

Pero lo positivo es que el ritmo de Alonso es bueno, muy bueno, después de hacer los pertinentes cambios en los reglajes que no le iban demasiado bien durante los Libres. Fernando ha dado en el clavo y en Q2 ya ha demostrado que iba a poder luchar por estar entre los cuatro primeros, con lo que de mantenerse regular en carrera, donde el Ferrari sí es igual o superior a Red Bull y McLaren, hará que el podio sea posible.

Y si Fernando ha demostrado dominar los cambios de configuración de su monoplaza, la cruz ha sido Lewis Hamilton. Un desastre, como el propio británico ha reconocido, ha sido la clasificación para él. Una modificación en el 'set-up' del McLaren, que tan bien le había ido en los Libres, ha lastrado totalmente todas las opciones del futuro piloto de Mercedes para pelearle la pole a un Vettel colosal.

El Vettel de 2011 llega a 2012

Aunque también parece ser cierto que por mejor que hubiera estado el coche de Lewis el Red Bull era de otro nivel. O de otra galaxia. Porque si Webber era segundo, y por un error en el pilotaje con un inoportuno bloqueo de neumáticos, Sebastian Vettel nos trasladaba al pasado. A un pasado no muy lejano, allá por el año 2011, cuando el alemán era un rodillo y pista en la que corría pista en la que dominaba sin problemas.

Así ha sido, otra vez más, en Suzuka. Y ya van cuatro veces seguidas. Ni una opción ha dado el bicampeón del mundo a los demás, ni siquiera en los Libres, donde ya se veía claramente por dónde iban a ir los tiros en Japón. Vettel ha necesitado dar sólo tres vueltas cronometradas en clasificación. Una en cada ronda. Con eso le ha bastado para dar un golpe de autoridad sobre la mesa y para demostrar que lo de Monza fue un accidente.

Sauber ocupa el lugar de Mercedes

Lo de Mercedes deja de ser una anécdota. Schumacher ha tenido muy complicado entrar en la Q2 debido a un exceso de confianza por su parte y ni él ni Rosberg han entrado en la lucha por la pole, o por las diez primeras posiciones, porque la pole tenía el nombre de Vettel desde que la llegada de la F1 a Japón este 2012.

El lugar de quinta, o cuarta, escudería en Suzuka ha sido para Sauber. Pérez y Kobayashi han ido muy rápido y saldrán arriba en parrilla. Quinto y tercero serán respectivamente el mexicano y el japonés. Cuarto será Grosjean, con un Lotus que estaba a pleno rendimiento en Q3 pero que Raikkonen ha llevado a la grava.

Los demás no han estado demasiado finos en clasificación. Williams no ha resultado ser la sorpresa que ha sido otras veces y Senna ha caído en Q1, en parte debido al frenazo por la presencia de Vergne, sancionado con tres puestos, en su vuelta cronometrada. Maldonado no ha tenido tampoco su mejor día y no ha superado la Q2, al igual que Di Resta. Además, Hulkenberg pierde cinco plazas en parrilla por sustituir la caja de cambios.

De la Rosa, la alegría de la Q1

¿Y Massa? Fuera de la Q3 también por un problema en los neumáticos blandos, y eso que en Q1 ha ido muy rápido con los duros. Una Q1 en la que la mayor sorpresa y alegría la ha dado De la Rosa. Pedro no sólo ha superado en tiempos a su compañero Karthikeyan, sino que también ha marcado mejor crono que el Marussia de Pic y que el Caterham de Petrov.