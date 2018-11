Button y Webber decepcionan en la clasificación al quedarse fuera de Q3

Si Fernando Alonso y Pastor Maldonado se han destapado como las sorpresas de la clasificación del GP de España, las grandes decepciones tienen también nombre y apellido. Se tratan de Jenson Button y de Mark Webber, y es que ni el británico de Mclaren ni el australiano de Red Bull han logrado pasar de la Q2 y luchar así por la pole.

Lo cierto es que Button ha tenido problemas de neumáticos durante gran parte de los libres. Mientras que volaba con los blandos, la pista se le resistía al poner el compuesto más duro. Su ausencia en la Q3 ha sido más dolorosa viendo el espectáculo que ha dado su compañero de equipo, Lewis Hamilton, sobre Montmeló. El británico, que había logrado la pole, finalmente fue sancionado.

Por su parte, Mark Webber no se explica cómo ha quedado en tan mala posición en clasificación: "Estoy muy sorprendido por la posición. Acabé la primera vuelta y pensé que era buena, pero parece que no fui lo suficientemente rápido. Me dijeron que no volviera a salir y la pista mejoró de una forma que nos sorprendió a todos".

Y es que la Q2 de Montmeló ha sido una criba, una lotería en la que cualquier error sobre la pista te dejaba fuera, y donde aprovechar al máximo la pista y los límites del coche se veía fundamental para pasar a Q3. La tremenda igualdad de toda la temporada se ha hecho patente en esta ronda clasificatoria habiendo hasta siete pilotos en una décima.

Esto, unido al buen hacer de los dos Sauber de Sergio Pérez y Kamui Kobayashi, y también al Williams de Pastor Maldonado, ha sido bastante para quitarse a dos de los favoritos para ganar carreras y lograr podios en cualquier Gran Premio. Tanto Pérez como Kobayashi y Maldonado han rodado muy bien en los libres y han demostrado en clasificación lo que se preveía que podían hacer.

Button ve truncada su racha de presencias en Q3. El piloto de McLaren no se quedaba fuera de la lucha por la pole desde el Gran Premio de Bélgica de 2011, pista en la que hizo el decimotercer mejor crono y, a pesar de ello, finalmente el británico pudo subirse al cajón en Spa.