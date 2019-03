Alonso regresa a la élite en Montmeló con un Ferrari que ya se codea con los mejores

Impresionante lucha por la pole en el GP de España, con un Fernando Alonso que ha logrado la mejor clasificación en lo que va de temporada. El asturiano ha verificado en la Q3 lo que venía avisando en las otras dos partes de la clasificación y ha marcado el tercer mejor tiempo, sólo superado por Pastor Maldonado y por Lewis Hamilton, que ha volado sobre Montmeló. Además, la sanción de los comisarios a Hamilton, que finalmente saldrá desde la última posición de parrilla, alza a Alonso a la segunda posición.

La vuelta de Fernando ha sido espectacular. Con el Ferrari, que ahora sí que corre en manos del asturiano, llegó, vio y casi venció. Fernando batió el primer crono de Lewis y vio cómo ninguno de los rivales que iban llegando pudo superar su tiempo. Ni Raikkonen, ni Grosjean, ni Rosberg... sólo Maldonado, que ha ido como un tiro durante toda la tarde.

Y eso que los dos Lotus han estado fantásticos durante todo el fin de semana, salvo en los Libres 3. Parecía impensable que, viendo lo visto en las primeras pruebas del Mundial, viéramos a Alonso cerca de ellos. Y no sólo le hemos visto cerca en la Q1 y en la Q2, poniéndose en su misma décima, sino que les ha superado cuando les tenía que superar para salir delante de ellos en pista.

Las estrategias han predominado en la clasificación. El ahorro de neumáticos se ha visto como fundamental durante los cuatro primeros Grandes Premios y en este no es una excepción. Pilotos y escuderías ahorrándose juegos o gastando un poco los duros dando vueltas sin marcar tiempo para no llevarlos 'de nuevas' en la carrera.

Y es que muchos se han quejado por el desgaste de neumáticos en el circuito catalán. Entre ellos Jenson Button, la principal decepción de esta clasificación junto con Mark Webber. Ni uno ni otro han estado en la lucha por la pole porque ni uno ni otro han pasado de la Q2. El australiano veía incrédulo desde su garaje cómo se quedaba fuera de la pelea, debido principalmente al buen hacer de Maldonado y de Sauber, con Sergio Pérez y Kobayashi.

Espectacular carrera la que se nos viene encima. Espectacular e igualada, como cada una de las cuatro que llevamos, con cuatro vencedores distintos entre los que no estaba Lewis Hamilton, que aunque logró la pole, saldrá desde la última posición por sanción. Ahora este F2012 sí que vuela y en manos de Fernando Alonso todo puede pasar.

Karthikeyan no pasó el 107%

Buenas noticias por un lado, y no tan buenas por otro. Y es que HRT, tras tres carreras con sus dos pilotos en pista, no tendrá a Narain Karthikeyan sobre el trazado de Montmeló. El indio no consiguió superar el corte del 107% y no podrá participar en la prueba española. Como él, tampoco pasaron a Q2 el Williams de Bruno Senna (increíble diferencia con Maldonado), los Caterham de Kovalainen y Petrov, los Marussia de Pic y Glock y el HRT de De la Rosa.