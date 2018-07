Alonso termina tercero en Austin con Hamilton arrebatando el triunfo a Vettel

Estados Unidos ha vuelto a la F1. Ha vuelto para quedarse. Ha vuelto por la puerta grande. Inmenso espectáculo automovilístico el que se ha podido vivir y disfrutar en el trazado texano de Austin en el que Lewis Hamilton ha hecho un carrerón para poder ganar de nuevo con su McLaren y dejar a Vettel segundo. Alonso ha sido tercero en un podio para soñar.

Para soñar con un Mundial que sigue vivo y que se decidirá en Brasil. Y eso que no ha sido ni será seguramente una carrera que Alonso recuerde con especial satisfacción debido al extraño e irregular comportamiento de un Ferrari que tan pronto hacía vueta rápida como Ricciardo le enseñaba el morro. Y aún así, aún saliendo desde la séptima plaza gracias a Massa, Alonso mantiene todas sus aspiraciones al tricampeonato.

Tres Mundiales, y tres posiciones fueron las que ganó Fernando en la salida, una salida que prometía incidentes y que incumplió, por suerte para todos, con lo prometido. Sin toques y sin golpes, Alonso se tiró hacia el lado diestro de la pista para pasar de una tacada a Hulkenberg, a Raikkonen y a un Michael Schumacher que en su penúltima carrera a punto estuvo de llevarse a Button puesto en una maniobra muy peligrosa.

Problemas de alternador de Webber

Pero, aún yendo cuarto, el ritmo de Alonso era bastante inferior al de los dos Red Bull de Webber y de Vettel, al del McLaren de Hamilton, e incluso a los del Ferrari de Massa y al del Lotus de Raikkonen. Así que tocaba luchar por el podio, un podio posible. Un podio realizado para saborear de nuevo el champán de los tres mejores de un Gran Premio.

Porque aún sin ritmo, el Ferrari sí tiene fiabilidad, fiabilidad que le falta al Red Bull. Al menos al de Webber. Otra vez el alternador dejó al australiano fuera de carrera y, con un rival menos, sólo había que defenderse de Raikkonen. Y de nuevo apareció la 'suerte', porque el fallo en el 'pit stop' del asturiano lo copió el finlandés y eso hizo que Alonso volviera a colocarse justo detrás de Vettel y de Hamilton.

Espectacular lucha entre Vettel y Hamilton

De los inalcanzables Vettel y Hamilton. Y es que vaya show que han dado el alemán y el británico. Vaya lucha, vaya mano a mano que han tenido el Red Bull y el McLaren, un McLaren que de nuevo saborea las mieles de la victoria de la mano de Lewis. Porque Lewis era el único de plantar cara a Vettel, y porque Lewis ha sido el que ha bajado a la tierra a Adrian Newey, a Vettel y a la escudería de las bebidas energéticas.

No tardó Hamilton en demostrar que lo que dijo, que quería ser el primero en ganar en Austin, no era un farol. Tocaba reivindicarse, por él, por ser su último año en McLaren. Y por sus mecánicos. Porque varias han sido las veces que ha rozado la victoria y en todas ellas no lo ha hecho no por él, sino por un error en el coche. Pero esta vez el coche ha respondido y de nuevo ha vuelto a lo más alto de un podio.

Merecidamente, aunque también habría sido merecido si hubiera sido Vettel el que ocupase dicha posición. Porque Sebastian, a pesar de que ha mostrado su lado más humano, no se rindió a pesar de ver cómo Hamilton le presionaba, le adelantaba, y se marchaba en primera posición. Con presión, se ha defendido. Y con necesidad de ganar, ha atacado. Aún así, el alemán ha perdido la batalla con un coche superior al de Lewis.

Gran espectáculo ofrecido por ambos. Y gran espectáculo ofrecido por el circuito en sí, con muchos adelantamientos y luchas en pista. Estados Unidos no ha defraudado con duelos entre Massa y Grosjean, entre Massa y Raikkonen, con una pasada en la que casi se quedan fuera tanto Maldonado como Senna... un estreno que no ha dejado indeferente a nadie y que ha estado a la altura tanto del país como de la F1.

HRT termina en Texas

Con todo, sólo dos abandonos, a pesar de que viendo la clasificación y los Libres las previsiones eran mucho más elevadas. Y entre esos abandonos no estuvieron ninguno de los dos HRT. De la Rosa y Karthikeyan han sido 21º y 22º respectivamente y han terminado la prueba estadounidense a pesar de sus problemas durante el fin de semana y siguen demostrando que la escudería española no se rinde.

Y no se rendirán. Ni ellos ni Alonso. Porque todavía queda Brasil, todavía queda la carrera más importante de la temporada. Todavía queda la carrera en la que se decidirá el Mundial de F1 2012 y en el que se sabrá sí o sí quién es el tricampeón más joven de la historia. Alonso o Vettel, Vettel o Alonso. Trece puntos entre ellos... y se prevé lluvia en Interlagos.