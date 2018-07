Alonso: "Vamos a Interlagos con todas las opciones del mundo"

El español Fernando Alonso declaró tras acabar tercero en el Gran Premio de Estados Unidos que llega al de Brasil, que se disputa la semana que viene en Sao Paulo, "con todas las posibilidades del mundo" de ganar el título Mundial.

Alonso cedió hoy sólo tres puntos con respecto al líder del campeonato, el alemán Sebastian Vettel, que se clasificó segundo tras el británico Lewis Hamilton y llega a Sao Paulo con un margen de trece puntos sobre el español.

"Ha sido otro día muy bueno para nosotros, en el que hemos intentado salvar los muebles después de un fin de semana difícil, ya que no fuimos rápidos ni el viernes, ni el sábado, ni luego en la calificación", dijo el español e la rueda de prensa posterior a la carrera. Al hablar de la carrera, el asturiano comentó que en la primera vuelta se jugaba de nuevo todo.



"Teníamos que ganar muchas posiciones para tratar de colocarnos terceros o cuartos, o, de los contrario, caer hasta el noveno o el décimo puesto. Tuvimos suerte de adelantar posiciones", dijo en el Circuito de las Américas, en Austin (Texas).



"Creo que perder tres puntos con respecto a Sebastian en un fin de semana en el que no íbamos rápidos y ellos prácticamente volaban es algo positivo. Llegamos a Brasil con todas las posibilidades del mundo. Ellos (Red Bull) hoy han tenido un problema con uno de sus coches (el del australiano Mark Webber, que abandonó por una avería en el alternador). Igual esto cambia algún día y podemos aprovecharlo. La distancia no se ha abierto demasiado", agregó el bicampeón mundial español.

Alonso se ve con todas las opciones

"Vamos a pensar que todavía es posible. Ganaremos, perderemos, pero no nos vamos a rendir hasta la bandera a cuadros", comentó con optimismo el piloto español de Ferrari. Alonso agregó que sabía que tenía que "mantener el Mundial vivo en las primeras vueltas".



"Solemos ponernos terceros o cuartos en las primeras vueltas, y desde esa posición es más fácil si te colocas en el grupo delantero. Hoy había una buena posibilidad. El ritmo mejora el domingo, y aunque estos Hamilton y Vettel estaban muy por delante, nosotros teníamos que mantenernos por delante de los demás", señaló Alonso cree que este podio "es como una victoria" para su equipo.



"Perder tres puntos es algo que ayer por la noche o el viernes nadie pensaba", comentó el español.