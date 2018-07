Webber: "No ha sido una salida sensacional, habrá que ver qué ha pasado"

Mark Webber ha vuelto a subirse a un podio de F1. El australiano ha terminado en segunda posición en el GP de Corea tras Sebastian Vettel y seguido de un Fernando Alonso que ha intentado lo imposible para superar con su Ferrari al Red Bull del oceánico. Pero, finalmente, se queda con la medalla de plata de Yeongam.

El de Red Bull, no obstante, no está satisfecho con su arranque en Corea: "No ha sido una salida sensacional, habrá que ver qué ha pasado. Todo el mundo quería ponerse delante en la primera curva, que no es precisamente la mejor del mundo. Después he intentado mantenerme, cuidando neumáticos, sobre todo el delantero derecho. Era difícil. Luego ha habido un problema de equilibrio. Estoy contento por este buen resultado".