Grosjean: "No me di cuenta de qué estaba pasando y de repente me ponía segundo"

Romain Grosjean se sacó de la manga una espectacular carrera en el GP de Canadá y logró un segundo puesto inesperado por todos e incluso por él mismo: "No me di cuenta de qué estaba pasando y de repente me ponía segundo. Ha sido un final muy alocado".

El galo fue a una parada con su Lotus, algo que reconoce que tenían más o menos pensado: "Hemos pensado en esa estrategia a una parada, la cuestión estaba abierto a ver hasta dónde podíamos llegar con los blandos. El coche se ha ido comportando muy bien. Cuando vi acercarse a Mark el neumático estaba muy fresco".