Alonso: "Hemos intentado ganar la carrera; si corremos para ser segundos sería más triste"

"Hemos intentado ganar la carrera, si hacemos como Hamilton habríamos acabado segundos. Si paramos le brindamos la victoria a Vettel siempre que no hubiera degradación de neumáticos. O hacíamos lo mismo que Hamilton o hacíamos lo mismo que Vettel, nadie sabe qué era lo mejor. Hemos corrido para ganar, si corremos para hacer segundos siempre es más triste. Al final la degradación ha sido extrema. Nadie gana un Mundial en una carrera a siete, pero algunos lo pierden poco a poco", asegura el piloto de Ferrari.



Alonso ha analizado las últimas vueltas de la carrera, en las que le adelantaron Hamilton, Grosjean, Pérez y Vettel: "Son momentos difíciles. El ingeniero te va diciendo la distancia de los coches. Vas muy lento, sabes que te pueden pasar en cualquier momento y te crea ansia. Intentas no perder tiempo y cuando te adelantan tratas de no cerrarles para que los adelantamientos fuesen limpios".