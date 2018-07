Webber: "No hemos introducido demasiados cambios en el Red Bull"

El piloto de Red Bull, Mark Webber, ha comentado a nuestra compañera Nira Juanco que este viernes "no vale demasiado la pena" salir a probar el coche con que mal tiempo que ha marcado los primeros y segundos entrenamientos libres en el circuito de Spa. No obstante, ha adelantado que la previsión meteorológica para este sábado es más optimista.



Webber ha explicado que, tras el parón veraniego, el monoplaza no llega a Bélgica con demasiadas mejoras, pero sin embargo él llega con las pilas cargadas y con el claro objetivo de recortar puntos con Alonso.