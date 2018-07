De la Rosa: "Después del toque con Grosjean se ha terminado la calificación"

El piloto español del equipo HRT, Pedo de la Rosa, se mostró molesto por el choque que tuvo con el francés Romain Grosjean en la calificación del Gran Premio de Brasil, que se disputa este fin de semana en el Circuito de Interlagos, ya que le ha "desestabilizado" el coche.

"El toque me ha desestabilizado el coche, me lo ha doblado y me ha pinchado un neumático"

"Después del toque se ha terminado la calificación. Son toques que no acabas de entender muy bien por qué ocurren porque me podría haber adelantado perfectamente. Es una lástima porque me ha desestabilizado el coche, me lo ha doblado y me ha pinchado un neumático", explicó el catalán tras la Q1.

El español cree que en la calificación habría tenido posibilidades de hacerlo mejor si no llega a ser por el choque. "El coche iba bien porque estábamos esperando poder luchar con los Marussia, pero ha sido una lástima el toque", reconoció.



Si llueve, mejor para HRT

De la Rosa admitió que la calificación había sido "un poco dura" y espera que la carrera del domingo le vaya mejor. "Vamos a ver si llueve o si es en seco, si llueve será mejor para nosotros", finalizó.