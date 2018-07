Alonso fue campeón durante cuatro vueltas en el infierno de Interlagos

Alonso prometió batallar hasta la bandera a cuadros y no defraudó. 13 puntos de desventaja parecían demasiados, pero el asturiano peleó contra los elementos hasta el final. Quien también tuvo que nadar y guardar la ropa fue Vettel. El Gran Premio de Brasil fue una carrera loca con adelantamientos, abandonos, safety car y, cómo no, lluvia intermitente. La carrera se puso donde Fernando quería que estuviera.

Alonso: "Ha sido una carrera con todo, incluso con ingredientes de drama"

Ya en la primera vuelta, concretamente en la curva cuatro, Vettel tuvo el gran susto de la jornada. Bruno Senna saltó por encima del RB8 y Sebastian se quedó último en la parrilla. Alonso se puso tercero con un genial adelantamiento a Webber y entre las vueltas dos y cuatro estaba en el podio, requisito indispensable, con Vettel más allá del décimo puesto. Durante esas tres vueltas Alonso fue tricampeón virtual.

13 podios en 20 carreras

A Fernando no le tembló el pulso en el infierno brasileño. Solo Jenson Button pudo disputarle la victoria y el tricampeonato se fue por tres puntos. Alonso sumó en Brasil su podio número 13 de la temporada en las 20 disputadas. "Ha sido una carrera con todo, incluso con ingredientes de drama", reconocía Fernando en la rueda de prensa de la FIA.



Alonso dijo que el Mundial no se perdió en Brasil, sino en incidentes como el de Spa, cuando Grosjean se lo llevó por delante, o el de Suzuka, cuando un pequeño toque con Raikkonen lo mandó a la gravilla. Una mala suerte que Vettel no tuvo en Interlagos gracias un indestructible RB8. Sebastian mantuvo la calma tras el toque con Senna para remontar posiciones y asaltar el tricampeonato.

Problemas en boxes para Red Bull

Vettel montó las gomas de seco en la vuelta 52 y volvió a llover en la vuelta 55. Seb se ve obligado a entrar a boxes y el abandono de Hamilton mete a Fernando en el podio. Durante esta vuelta, Alonso también fue campeón virtual con Vettel fuera de los puntos, hasta que Alonso también entra para montar intermedios. A partir de aquí Alonso sería segundo tras Button y Vettel adelantaría hasta terminar sexto.



"Fue la carreras más difícil de mi trayectoria", reconocía el alemán tras 71 vueltas en el alambre. El 'pequeño Kaiser' se mantuvo en la pista y demostró un temple digno de elogio, si bien por momento pecó de conservadurismo durante la carrera. El toque con Senna No fue el único susto para Vettel: de hecho, Red Bull tuvo un problema en boxes cuando trataban de calzar las intermedias.

Se acerca el momento de ajustar cuentas

Todo terminó con el safety car tras la salida de pista de Paul di Resta. Vettel ya está, a sus 25 años, a la altura de Senna, Lauda, Stewart, Brabham y Piquet. Un olimpo que Alonso ha perseguido a lo largo de toda la temporada, desde Australia hasta Brasil, última prueba del Mundial. El año que viene será el momento de volver a pelear y ajustar cuentas. Quién sabe si Brasil devolverá la suerte perdida.