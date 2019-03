Vettel: "Button ha estado invencible"

Sebastian Vettel se ha quedado muy cerca de colocar a su Red Bull en lo más alto del cajón del podio en el GP de Australia, algo que sólo impidió Jenson Button. El alemán felicitó en rueda de prensa al de McLaren y destaca su segunda plaza: "Felicito a Jenson Button, ha estado invencible en esta carrera. Muchos no esperaban que terminase segundo, sobre todo tras la clasificación. El coche tiene mucho potencial y hay que aprovecharlo".

A pesar de que se aprovechó del safety car para pasar a Lewis Hamilton en carrera, Vettel piensa que habrían estado igualmente cerca de McLaren sin su ayuda: "He ido muy rápido pero decidí mantenerme a distancia. Creo que podríamos habernos acercado mucho aún sin coche de seguridad. Ha sido una muy buena carrera, me lo he pasado muy bien".