De la Rosa: "Volveremos en Malasia y llevaremos bastantes mejoras"

Pedro Martínez de la Rosa, piloto de HRT, habló con nuestra compañera Nira Juanco en la vuelta de exhibición que hicieron todos los corredores en unos descapotables por el circuito de Albert Park en el GP de Australia.

Será la única vez que De la Rosa ruede en Australia debido a la regla del 107 por ciento, pero el español tranquiliza a la afición: "Volveremos en Malasia, estaremos ahí, vamos a tener bastantes mejoras y afrontamos la temporada con optimismo". Además bromeó con Nira sobre el sol que luce en Australia: "No te preocupes que soy gato viejo, no creo que me queme".