La FIA no sanciona el nuevo mapa motor de Red Bull

PODRÍA USARLO CON FINES AERODINÁMICOS

Los comisarios de la FIA no están de acuerdo con los argumentos de Red Bull, pero al parecer el equipo de las bebidas energéticas no ha infringido la regla 5.5.3 del reglamento técnico tal y como está escrita. "Han roto el espíritu de la norma, pero no se han saltado la norma", dice Marc Gené.