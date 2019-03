La prensa le adelanta el título a Fernando Alonso tras su victoria en Alemania

¡No hay quién le pille!, ¡Alonso está imparable! ó 'Lanzado a por el Mundial' son algunos de los titulares de la prensa que recogen la victoria del piloto asturiano Fernando Alonso en el GP de Alemania, el más visto de los últimos 9 años con más de 4,4 millones de espectadores (41,6%).

El diario Marca abre su portada con una imagen de Alonso todavía en el monoplaza saludando al público y recoge las declaraciones del asturiano en el podio: "No está mal un piloto español con un coche italiano diseñado por un griego ganando en Alemania". Por su parte el diario AS elige para su portada una imagen de Alonso descorchando una botella de champagne en el podio y titula: 'Alonso está imparable. Ser más líder tras ganar en territorio Vettel- Merkel'.



No sólo la prensa deportiva se rinde al piloto de la scudería, ABC abre su edición con el primer plano de un Alonso sonriente tras la victoria y titula 'Lanzado a por el Mundial. Fernando Alonso despega de todos sus rivales con una victoria indiscutible'. El diario EL MUNDO también elige a Fernando Alonso como imagen de su primera. El periódico abre a toda página con una imagen de Alonso ante las banderas española y germana y titula con unas declaraciones del piloto: 'Alonso: "Ganó en Alemania por un coche italiano y diseñado por un griego".

La prensa internacional también ha recogido el triunfo del asturiano en sus portadas. En Italia Corriere dello Sport: 'Alonso y Ferrari: Maestros de Alemania'. Asimismo, La Gazzetta dello Sport titula: 'El puño de Alonso' con una imagen del de Ferrari levantando el puño en alto en señal de victoria.