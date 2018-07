Vettel: "No sé por qué he parado"

Sebastian Vettel ha terminado tercero en la clasificación de Abu Dabi, pero saldrá último después de ser sancionado por no llegar a meta con el combustible mínimo exigido. El bicampeón no entiende qué ha pasado: "No sé por qué he tenido que parar. Me han pedido que lo hiciera, seguro algún problema pero no debería ser algo demasiado importante. No ha sido ideal no haber podido salir demasiado en los Libres 3 pero nos hemos ido consolidando. El ritmo está ahí. McLaren y Hamilton han sido muy rápidos y han estado fuera de nuestro alcance. Pero no estoy feliz".

Vettel cree que debería haber sido más veloz en Yas Marina: "Ha sido difícil, debería haber sido más rápido aunque no sé si así habría batido a Mark. Deberíamos estar satisfechos, tenemos un buen ritmo y es una carrera larga, podrían pasar muchas cosas".

Estaba feliz por salir delante de Alonso

Antes de ser sancionado, Vettel sabía que partir delante de Alonso era un punto a su favor: "Sí, está bien. Hemos vivido muchas carreras este año, estamos cerca de la parte de arriba e iremos viendo. Pero será una carrera muy larga. No creo que estén las cosas al cien por cien claras. Tenemos que cuidarnos, tenemos que intentar competir con Hamilton y estar en buena posición".