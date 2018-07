Domenicali: "Tenemos el privilegio de tener al mejor piloto del mundo"

A falta de pocas carreras para el final del Mundial, Fernando Alonso tiene ante sí la oportunidad de levantar su tercer título ante un fuerte Sebastian Vettel. Si hay alguien que sabe las opciones reales del español en esa balla es Stefano Domenicali, jefe de Ferrari, con quien Antonio Lobato ha estado antes del GP de Abu Dabi.

El italiano sólo piensa en que el asturiano gane el Mundial: "Tenemos que estar concentrados al máximo en torno a Fernando dentro del equipo. Estamos peleando por el título, pero creo que hay dos cosas que no debemos olvidar. Lo primero es que Vettel está por delante, pero Alonso no puntuó en dos carreras y no por su culpa. Tenemos el privilegio de tener al mejor piloto del mundo y debemos hacer todo para darle un coche fuerte".

Domenicali alaba el carácter de Alonso: "Fernando es un piloto muy fuerte. Después de haber pasado tantas carreras juntos sobran las palabras. Después de tantos años basta una mirada para entenderlo. Alonso nos dice qué es lo que se tiene que mejorar. Es un estímulo continuo, saca más del cien por cien. Todos le apoyamos y queremos hacer lo mejor".

El jefe de Ferrari tiene claro por quién se jugaría el dinero en este Mundial: "Yo no apuesto nada, pero si hablamos de deporte no puedo decir otra cosa que lo apostaría por Fernando. Se está mereciendo el Mundial. Siempre ha sido un líder, ha sido positivo. Consiguió resultados cuando el coche no era competitivo. Vettel tiene un gran coche pero no estamos aquí para rendirnos antes de tiempo".

Además Stefano reconoce que desde 2010 siente el deber de dar a Alonso el Mundial que perdió por un fallo estratégico: "Tengo muchas ganas de pagar la deuda que tenemos con Fernando desde 2010. Tenemos que darle lo que se merece. La responsabilidad que yo siento para que mis ingenieros den el máximo va en esa dirección. Espero que pronto tengamos recuerdos más alegres".