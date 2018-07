Los internautas confían en que la pareja Alonso-Kimi funcionará en Ferrari

En Twitter @Jozelu14Moral comentaba con el hashtag #A3F1Singapur: "La pareja Alo-Kimi funcionará. Son de da la misma quinta llevan desde pequeños enfrentándose y tiene un mismo objetivo: ser campeón del mundo". Otros internautas como Jose Ramos (Facebook) no veía tan clara la combinación: "La que se viene a Ferrari. Yo les doy un plazo de 2 a 3 carreras para que empiecen las peleas". Fred Ackermann compartía en Facebook: "Se van a quitar puntos uno al otro. A nosotros los Vettelistas nos viene de maravilla, jejeje".

A la Pregunta Web de la semana: ¿Funcionará la pareja Alonso-Raikkonen en Ferrari? el 65% de los internautas responde que sí mientras un 33% no confía en que la dupla de los dos pilotos funcione. Otros como @SergioRoGa no le daban mucha importancia a la pareja ferrarista y se fijaban más en el coche: "Alonso lo que necesita es un buen coche y dejarse de compañeros... No le hace falta un compañero de equipo".

Algunos internautas dudaban que Kimi Raikkonen pudiera adaptarse nuevamente a la disciplina Ferrari mientras @ferrari138_f138 destacaba: "Parece que Kimi estaba ayer mas disciplinado con las entrevistas, estara adoptando ya actitud ferrari?".

""La carrera es el domingo y la estrategia puede ser la clave sin tener el coche más rápido"

Aunque los tiempos de los entrenamientos libres no han dado muchos motivos para soñar con una victoria de Ferrari algunos espectadores han mantenido su optimismo contra todo pronóstico como #Ayrtonryufi29: "La carrera es el domingo y la estrategia puede ser la clave sin tener el coche más rápido , aquí espero que Ferrari se saque algo de la manga!!!". Sobre el posible interés de McLaren por repescar a Alonso entre sus filas Julio Alberto Hernández destacaba en Facebook: "Alonso pudo ser un schumacher en McLaren pero los ingleses quisieron que fuera Hamilton y mira ZAS EN TODA LA BOCA".

Las conclusiones generales de la jornada de entrenamientos libres han sido que Ferrari sigue muy por detrás de sus rivales y las opciones al título se desvanecen ante la perfección de los Red Bull. Un incidente en carrera o el fallo de sus rivales directos son las bazas que maneja la afición para confiar en la victoria.