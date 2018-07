Hamilton y Button 'rompen' en Twitter

Si hay un piloto de la parrilla de F1 que es asiduo de Twitter ese es Lewis Hamilton (@LewisHamilton). Él y su novia, la cantante Nicole Scherzinger (@NicoleScherzy) ilustran su vida con mensajes y fotografías en las que relatan cómo se sienten, dónde pasan las vacaciones, qué están comiendo o cuál es su canción favorita. La afición de Hamilton por narrar su día a día 'tuit' a 'tuit' le ha traído más de un disgusto con su, aún equipo, McLaren. Si el mes pasado el británico desvelaba la telemetría de su coche y la de su compañero, Jenson Button (@JensonButton) en Twitter y usaba la red social para quejarse porque su socio estrenaba alerón en el GP de Bélgica mientras él salía con uno viejo, ahora Hamilton ha vuelto a cargar contra su compañero de equipo porque éste ni le sigue ni le siguió nunca en Twitter.



Después de su carrera en Japón, en la que Button finalizó en un cuarto puesto mientras el británico lo hizo en la quinta posición, Hamilton echó mano de su teléfono móvil y comprobó que su compañero de escudería durante los últimos tres años no le seguía en la red social. El piloto quiso compartir este dato con su más de un millón de seguidores y a primera hora de la mañana tuiteaba: "Me acabo de dar cuenta de que @jensonbutton dejó de seguirme, es una pena. Después de 3 años como compañeros de equipo, pensé que nos respetábamos el uno al otro pero parece que no".

"Acabo de descubrir que Jenson nunca me siguió. ¡Necesita estar más en Twitter!"

Minutos después, el que fuera campeón del mundo en 2008, suavizaba su tono en la red y enviaba un mensaje positivo a su público intentando quitar hierro al asunto: "Lo divertido es que AÚN somos compañeros! Todo bien, pienso darle al equipo y a los seguidores todo lo que tengo hasta que cruce la meta en Brasil!!!". Pero éstas no serían las últimas palabras de Lewis que siguió investigando en su terminal hasta descubrir que Jenson nunca había sido su 'follower' en la red, situación que quiso resolver con otro mensaje de Twitter: "Acabo de descubrir que Jenson nunca me siguió. No le culpéis! Necesita estar más en Twitter!".

En Yeongam ambos han querido poner fin al asunto. Jenson ha comentado que Lewis se ha disculpado con él por sus tweets y Hamilton ha expresado también su arrepentimiento en público: "Este es uno de los muchos errores que he cometido en mi vida. Twitter no es lo mío pero intento mejorar".