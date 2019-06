Ben Harper & Innocent Criminals estarán en Starlite el domingo 28 de julio

Ben Harper, conocido por abarcar diferentes géneros musicales y por su capacidad de fusionar en sus letras vivencias personales con temas sociales y políticos, comenzó su carrera musical con el álbum “Welcome to The Cruel World”, en 1994. Desde entonces, ocho álbumes de estudio le han seguido durante más de una década y media, siempre con la colaboración de The Innocent Criminals.

Una velada que no dejará indiferente a nadie, para poder disfrutar de este polifacético artista el domingo 28 de julio en Starlite 2019.