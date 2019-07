El espectáculo dio comienzo con el artista sentado y concentrado en sus cuerdas de las weissenborn con una delicadeza insuperable para dar comienzo al tema 'Gold To Me' que conquistó al público.

El público comenzó a levantarse de sus asientos en la segunda canción 'Steal My Kisses' en el que Harper animó a bailar a los espectadores. El público se mostró entregado y entusiasmado con sus tarareos, aplausos espontáneos y gritos que se podían escuchar como '¡Ben, te quiero!'.

El músico estadounidense se integró perfectamente con el escenario y con los espectadores y con un fino sentido del humor Harper susurró a sus fans 'Vamos a tocar rock, pero no muy alto para no ensordeceros'.

La noche estuvo repleta de buenos momentos y el artista quiso tocar temas emblemáticos como 'Whipping Boy', 'The Wild To Live', 'Please Bleed' que dieron paso a otros singles simbólicos como 'Walk Away' y 'Amen Omen'.

El compositor cuenta con influencias del folk, blues, hip hop, jazz y sonidos étnicos con los que continuó el concierto con temas como 'Forever', 'Burn One Down' o con 'Diamons On the Inside' en el que Harper se animó a cantar a capela y sin micrófono, lo que hizo que fuera un momento mágico y único para la Cantera del Starlite.

Para terminar la actuación Ben Harper & The Innocent Criminals continuó a modo de despedida y homenaje a la música que le inspira con una versión de 'Superstition' de Stevie Wonder.

El broche final fue la gran velada vivida en Starlite en el que Ben Harper & The Innocent Criminals cerraron su concierto con un tema como es 'Ground on Down' y decidieron terminar con una pieza más calmada y reflexiva como 'Welcome To The Cruel World'. Una jornada que quedará marcada en el recuerdo del Starlite.

La programación del festival continuará con Taburete y Tripical Minds el lunes 29, seguirá el martes 30 será el turno de Melendi, el miércoles 31 actuará Pablo López , el jueves 1 lo hará Don Omar, el viernes 2 de agosto terminará [[LINK:EXTERNO|||https://www.antena3.com/especiales/starlite-marbella/conciertos/bertin-osborne-pitingo-estaran-starlite-viernes-agosto_201906115cff92b60cf20905ddf37f35.html|||Bertín Osborne & Pitingo]].