El vídeo de la primera gran polémica en San Fermín: una mujer baila semidesnuda en un balcón

La noche del sábado se produjo una de las polémicas imágenes que recuerdan más a años anteriores. Una mujer salía a un balcón de un hotel de Pamplona y empezaba a bailar de forma sensual. Lo hacía en ropa interior que se iba quitando. Algunos peatones abuchearon este comportamiento.

Para el colectivo Lunes Lila, "eso no ayuda nada" en todo el trabajo que están haciendo. "No sé qué es lo que venden las agencias, pero cualquiera que vea ese vídeo piensa que Pamplona es lugar de fiesta y desmadre", señala una de las portavoces. Además, recuerda que "no es no" frente a las agresiones sexistas.

La Junta Local de Protección Civil informaba de que se había detenido a nueve personas por hurtos y robos, y a una por abuso sexual. Los hechos denunciados en este último caso, según informaba el Ayuntamiento, son tocamientos, igual que en una segunda denuncia interpuesta, aunque en este caso no se ha detenido al presunto autor.