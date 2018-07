Rubalcaba: "El PSOE es el único partido que puede pararle los pies al PP"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el número uno del PP al Parlamento Europeo, Miguel Arias Cañete, va a tener muy difícil ser comisario europeo porque tiene todo tipo de intereses empresariales. "Tengo una malísima noticia para Cañete, y es que va a tener muy difícil ser comisario europeo porque tiene intereses en todas las comisarías del mundo", ha señalado en un acto electoral junto al secretario general de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Javier Fernández, y a los candidatos al Parlamento Europeo, Jonás Fernández y María Muñiz.

Rubalcaba ha criticado también que Cañete insulte mitin tras mitin a la número uno socialista, Elena Valenciano, a la vez que sigue sin contar nada de sus empresas, una actitud que, según ha asegurado, no va a poder mantener en el Parlamento Europeo. El líder socialista también ha advertido además de que si los españoles no quieren dar a Mariano Rajoy un cheque en blanco y encontrarse el día 26 de mayo con una nueva vuelta de tuerca en la reforma laboral o educativa, hay que derrotar al PP en las urnas.

"El PSOE es el único partido que puede pararle los pies al PP", ha afirmado Rubalcaba tras incidir en que si los populares quieren hacer de estas elecciones un plebiscito sobre la reforma laboral, educativa o del aborto hay que decir a la gente que lo considere. Según el líder socialista, el PP en dos años ha hecho una reforma laboral, ha recortado becas, acabado con la sanidad universal, ha bajado la dependencia, se ha "cargado" la justicia gratuita, ha subido cincuenta impuestos y ha impuesto el copago sanitario como parte de una política a la que hay que decir no, no y no".

Ante un millar de personas, el dirigente socialista ha incidido en que éstas son unas elecciones "excepcionales" porque son las primeras en las que se elegirá al nuevo presidente de la Comisión y porque Europa está en crisis y se juega la salida de ella. "Han pasado más de cinco años desde que en Estados Unidos salió de una crisis financiera y ahora crece y crea empleo y Europa se arrastra por el fondo y no crea empleo", ha subrayado Rubalcaba tras señalar que la realidad de este país es que, aunque España haya crecido el 0,4 por ciento, se han destruido más de 180.000 empleos.

En su opinión, se ha visto que la derecha europea se ha equivocado porque mientras Estados Unidos crece, Europa sólo crea incertidumbre ya que, a pesar de se han bajado salarios y quitado servicios sociales, como decía la canciller alemana Angela Merkel, el resultado es que hay más crisis, más deuda y más desempleo.

Ha añadido que, aunque Europa debe ser solidaridad y cohesión, la realidad es que se está quebrando porque Alemania crece y el sur sufre, aunque mientras España, Francia, Italia, Portugal o Grecia no salgan de la crisis, todo el espacio europeo estará en crisis. Ha alertado de que en este caldo de cultivo de desigualdad han empezado a oirse tambores en los que se habla de "racismo, xenofobia, rencor y egoísmo, lo se creían enterrados" por parte de una extrema derecha y de unos nacionalismos excluyentes que crecen "porque las recetas de la derecha europea han sido un fracaso".

"Hay que votar para decir al resto de Europa que los españoles no quieren una Europa xenófoba y para evitar que la extrema derecha se haga con poder en el Parlamento Europeo", ha subrayado Rubalcaba, antes de incidir en que Europa siempre ha sido una tierra de asilo y que los países del sur precisan de una solidaridad que sólo puede venir de mano de los socialistas.