Rajoy: "No estoy dispuesto a liquidar la ley; de lo demás estoy dispuesto a hablar"

El presidente del Gobierno ha mandado un mensaje de tranquilidad, y ha sostenido que "los partidarios de la ruptura nunca tuvieron el respaldo de la ley y ahora tampoco el de la mayoría de la sociedad catalana". Rajoy ha subrayado que "no llegan a cuatro de cada diez los catalanes que han apostado por un gobierno rupturista". Dice estar dispuesto a "hablar y dialogar, pero no a liquidar la ley" y "las pretensiones de algunos están fuera de ella y no tienen el apoyo de una amyoría de los ciudadanos.

