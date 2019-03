The Black Keys, Alt-J, Interpol y Patti Smith cabezas de cartel del Primavera Sound 2015

Durante un acto en la Sala Apolo de Barcelona y a través de la aplicación Line-App, se ha anunciado además la presencia de Caribou, The New Pornographers, Damien Rice, The Replacements, Dj Coco, James Blake, Cinerama y OMD.

La edición contará también con Julie Ruin --que se canceló en la pasada edición--, la sensación rap Run The Jewells, el componente de Animal Collective Panda Bear, el retorno de las bandas Sleater-Kinney y Babes in Toyland, y la electrónica exquisita de James Blake.

Estarán además Spiritualized, Richie Hawtin --sensación del Sónar del año pasado--, Death From Above 1979, Swans, el garage de Thee Oh Sees y The Ghost of a Saber Tooth Tiger, grupo liderado por el hijo de John Lennon y Yoko Ono.

El público podrá ver a Ought, Tune Yards, Earth, Sr.Chinarro, Tony Allen, The Soft Moon, Disappears, The KVB, Pharmakon, My Brightest Diamond, Nuria Graham, Rocío Márquez, The Hotelier y Tobias Jesso.

Ariel Pink, Ben Watt, DIIV, Voivod, Ex Hex, Health, Fucked up, Nueva Vulcano, Strands of Oaks, Marc Piñol, Earthless, Hookworms, Exxasens, Jambinai, Dulce Pájara de Juventud, Simian Mobile Disco también estarán este mayo en el Fórum.

Además, podrán desplegar su sonoridad Perfume Genius, Sunn o, Albert Hammond Jr., Jose González, Andrew Watherhall, His Golden Messenger, The Saurs, Ratinmarc Demarco, Chet Faker, Dan Deacon, Antony, Tyler the Creator, Mikal Cronin, Dixon, Iceage, Mike Simonetti, Soak, White Hills y Foxygen.