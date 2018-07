The Black Crowes y The Smashing Pumpkins encabezan otro año de rock añejo en el Azkena Rock

Junto a Black Crowes y Smashing Pumpkins tocarán en la capital alavesa Gov't Mule, Rocket From The Crypt, Modest Mouse, Alberta Cross, M Clan y The Sword, según ha informado la organización del certamen en una nota.

The Black Crowes, con más de 20 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, regresa este año a los escenarios tras dos de parón. Su nueva gira mundial Lay Down With Number 13 pasará por ciudades británicas y estadounidenses y la segunda parte del tour incluirá la actuación de Vitoria, que será la única en España.

La formación, que ya tocó en el Azkena en 2009, presentará en esta gira la novedad de Jackie Greene como guitarra y voz. Greene se unirá a los ya clásicos Chris Robinson (voz principal, guitarra), Rich Robinson (guitarra, voz), Steve Gorman (batería), Sven Pipien (bajo) y Adam MacDougall (teclista).

El otro gran nombre de este avance de cartel del Azkena Rock Festival es The Smashing Pumpkins, banda surgida en Chicago a finales de la década de los 80 y que desde entonces han vendido casi 20 millones de discos sólo en Estados Unidos.

En 2006, tras un paréntesis de seis años separados, Billy Corgan volvió a reactivar la banda junto al también miembro original Jimmy Chamberlin y publicaron Zeitgeist (2007), primer disco de estudio en siete años. Tras la marcha de Chamberlin a comienzos de 2009, Corgan consiguió estabilizar una nueva formación con Jeff Schroeder (guitarra), Mike Byrne (batería), Nicole Fiorentino (bajo, voz) y él mismo como vocalista principal y guitarrista.

El cartel preliminar del festival de rock vitoriano de 2013 también incluye a Gov't Mule, una jam-band liderada por Warren Haynes, guitarrista de la Allman Brothers Band, que visita por tercera vez el Azkena.

También tocarán Rocket From The Crypt, un grupo de rock and roll con tintes punk y rockabilly que regresa después de siete años de silencio; la banda Modest Mouse, caracterizada por los ritmos indie-folk-rock; y Alberta Cross y su folk con toques de blues, rock y pop. El festival también contará con la presencia de la banda estadounidense de retro-metal The Sword y con los murcianos M Clan, único conjunto español de esta edición hasta la fecha.