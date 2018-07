Un pequeño gato aterroriza a un oso en un inesperado encuentro

¿A qué teme un oso en el bosque?. En este caso, a un pequeño gato.

El oso negro americano pasea tranquilamente por un prado, inspecciona la zona y se detiene para oler un arbusto.

Es en este momento cuando un pequeño gato que se encontraba escondido entre la maleza y que le vigilaba minuciosamente, pega un salto provocando un gran susto en el mamífero de gran tamaño que reacciona corriendo.

El felino blanco y negro no se queda quieto y no duda en persguir al oso aterrorizado.



El gato puede que tenga siete vidas pero no pone en peligro ninguna de ellas ante este cobarde oso.

El oso negro, es una de las especies más comunes en norteamérica ya que existen cerca de 500.000 ejemplares.

Su hábitat natural son los bosques y las montañas pero no se trata de una especie agresiva sino que se encuentra entre los osos menos peligrosos que existen.