Un fan de Kim Kardashian gasta más de 120.000 euros en tratamientos para parecerse a su ídolo

Jordan James es un joven británico de 23 años que siente una gra admiración por la archiconocida celebrity Kim Kardashian. Su pasión por esta famosa le ha llevado a intentar imitar su imagen con múltiples tratamientos cosméticos valorados en más de 120.000 euros. En una entrevista recogida por el periódico The Sun el joven, maquillador de profesión, relata cóm quedó absolutamente prendado de la imagen de la modelo y empresaria estadounidense. "Me gusta todo de Kim. Es la mujer más atractiva que he visto nunca , su piel, su pelo... todo es perfecto en ella", relató.

Para conseguir su cometido Jordan James no ha dudado en someterse a tratamientos cosméticos que incluyen botox, prótesis en labios y mejillas y maquillaje permanente en ojos y cuero cabelludo.