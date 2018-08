Juan Ramón Lucas, sobre el toro en el encierro: "O eres manada y te sigue, o va a por ti"

Miles de personas se preparan en las calles de San Sebastián de los Reyes para correr los encierros. En sus caras se refleja un sentimiento momentos antes de salir a correr, "miedo es la palabra", explica Juan Ramón Lucas.

Los correderos más expertos, que son más conscientes de dónde están y que van a disfrutar más dada su experiencia, muestran la tensión y el "miedo inevitable".

Los toros del encierro de este miércoles ha sido los de la Ganadería de La Interrogación, que pastan en Salamanca. Estos toros son 'encaste santa coloma', lo cual significa que son más vivos, más listos, por lo que en cuanto ven un error de un corredor, lo localizan y pueden ser más peligrosos.

Lucas explica que, cuando un toro de este tipo de encaste es más listo, también es, por lo general, más peligroso y "quizá sea más difícil hacer manada con ellos", que es lo que tratan de hacer los buenos corredores en un encierro.

"El valor del torero se presupone, pues es algo intenso ponerse ante un toro. En un encierro el corredor está dentro del recorrido y ve salir al toro e ir hacia él, y tiene que tener valor para enfrentarse al toro", explica el periodista.

Los encierros, al parecer, son más peligrosos que enfrentarse al toro en una corrida. El torero profesional ve más seguro a enfrentarse al toro en la plaza, en su zona de confort pues él controla el lugar en el que está. Al contrario que en los encierros, donde hay cientos de personas corriendo y no están todos los sentidos puestos en el toro. "Los toreros consideran los encierros algo tremendamente peligroso", por eso ninguno suele correr, explica Lucas.

El conductor de 'Más de uno' de Onda Cero, que también ha sido corredor de encierros y lleva a su espalda cierta experiencia, asegura que a partir del momento en que se abre la puerta y sueltan a los toros, "el miedo desaparece" y entran otras emociones.

Una experiencia que asegura que recuerda y en la que sintió una total impotencia fue Pamplona, cuando en uno de los encierros los toros pasaban a capea en la plaza y su gran cornamenta sobre pasaba a las personas. Asegura que ver algo así "impone mucho".

Juan Ramón Lucas también ha hablado con Beatriz Solano y asegura que en el momento en el que inicias la carrera "te olvidas de todo, no hay más que la tremenda concentración de buscar al toro. Ver por dónde va, controlar que no me coja, y sobre todo las salidas que hay".

Dependiendo del encierro variará la distancia o metros que se pueda correr de forma óptima y variará también en función de los tramos. Los encierros de San Sebastián de los Reyes, asegura, es un sitio muy abierto y en lugares así el toro puede tener dos actitudes contigo: "O eres manada y te sigue, o va a por ti". Por este motivo, Juan Ramón Lucas todavía no se ha atrevido a correr en los encierros de la 'Pamplona chica'.