Rajoy: "Creo que vamos a ganar las elecciones, lo creo y lo digo"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su confianza en ganar las elecciones y ha afirmado que los españoles no tienen miedo al cambio, sino que sienten "verdadero pavor" al "inmovilismo" y a que la situación en España siga como hasta ahora.

Ante una abarrotada plaza de toros de Valencia en el mitin central de la campaña electoral, Rajoy ha insistido en sus mensajes electorales y apenas ha hecho alusión a las muchas encuestas que hoy publican los medios y que por unanimidad le dan una victoria de más de 10 puntos respecto al PSOE. Se ha limitado a decir: "Creo que vamos a ganar las elecciones, lo creo y lo digo". A pesar de algunas interrupciones provocadas por la exposición de pancartas que relacionaban al PP con la corrupción o que pedían un Sahara libre, el líder de los populares se ha visto muy respaldado por el público, y por ello ha solicitado un apoyo lo más amplio posible para ganar los comicios y mostrar a Europa y al mundo un mensaje de cambio, no de "resignación" a continuar como hasta ahora.

La apelación a la unidad y a la concordia han sido las notas comunes de una intervención durante la que Rajoy ha puesto énfasis en remarcar que "los españoles ya no se creen los engaños de quienes gobiernan", puesto que huyen de las "insidias", y sobre todo, "no tienen miedo al cambio". Como una crítica velada al tipo de campaña del PSOE, que hoy no ha mencionado en ningún momento, Rajoy ha asegurado que "a lo que tienen miedo y pavor" los ciudadanos es "al inmovilismo y a que no se produzca el cambio". "A eso es a lo que tienen verdadero pavor, y de forma fundada todos los españoles", ha añadido.

El presidente del PP ha repetido en varias ocasiones que la tarea de la recuperación será "compleja", pero al mismo tiempo ha reiterado que la sociedad española superará la situación, pues así fue en dos precedentes claros para Rajoy de lo que son situaciones "difíciles": la transición y la entrada en el euro. Según ha señalado, "el mejor activo que tiene España son los españoles". La recuperación será factible en tanto en cuanto los emprendedores dispongan de ayuda y de condiciones favorables del Gobierno, ha manifestado el líder del PP, pues precisamente ellos fueron los que crearon cinco millones de puestos de trabajo "con la ayuda de los trabajadores".

Rajoy ha dicho que su partido, en cuanto gane las elecciones, si las gana, está "para generar esas condiciones y hacerle la vida fácil a quien quiera generar riqueza y empleo". Para tal objetivo ha pedido unidad y un apoyo amplio, ya que "el entorno exterior no es el más adecuado" y es necesario mandar "un mensaje al mundo" de que la situación en España cambiará y al país, con el paso del tiempo, se le mirará con el respeto de hace unos años.