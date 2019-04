Mariano Rajoy: "En el PP estamos ilusionados y dispuestos"

Mariano Rajoy, líder del PP y candidato de su partido a las elecciones generales del 20-N, ha valorado la disolución de las Cortes llevada a cabo este lunes por Zapatero. "Con esta decisión se pone fin a una legislatura en la que han ocurrido cosas que no deben volverse a repetir. En la nueva etapa el reto es superar el pasado. Tengo la certeza de que entre todos saldremos adelante", ha considerado.

"En pocas fechas va a comenzar la campaña electoral y el 20-N los españoles decidirán quiénes quieren que lideren esa tarea. Sabemos que es preciso sumar los esfuerzos de todos para superar esta difícil decisión. Nuestra tarea es crecer económicamente y crear empleo", ha insistido el popular.

"He tenido la oportunidad de recorrer en varias ocasiones el país, soy consciente de la situación, pues he hablado con mucha gente, cada uno con sus propios intereses. El reto que tenemos por delante no es fácil y nadie tiene una varita mágica, pero estoy convencido de que vamos a superar la situación", ha explicado Rajoy.

"En el PP estamos ilusionados y dispuestos, siempre hemos superado las dificultades. Los españoles siempre mostramos lo mejor de nosotros mismo cuando se nos convoca a un gran programa nacional", ha finalizado diciendo.

Respecto al documento firmado por los ex presos de ETA Rajoy ha explicado que "para mí lo decisivo es un comunicado de ETA diciendo que se disuelven y que dejan el terrorismo.