Mariano Rajoy proclama que España "no está condenada a un paro dramático"

El presidente del Partido Popular y candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha proclamado que España "no está condenada a un paro dramático", al tiempo que ha garantizado que la actual situación, con casi cinco millones de desempleados, "se va superar". "No estamos condenados a que haya cinco millones de españoles quieren trabajar y no pueden", ha sentenciado.

En un almuerzo mitin celebrado en un abarrotado recinto de ExpoCoruña, con más de 5.000 asistentes, Rajoy ha asegurado "esto se puede superar" en alusión a la situación de desempleo, después de conocerse este viernes que el paro roza los casi cinco millones de personas.

Al respecto, ha abogado por "decir la verdad a la gente", ya que "no va a ser fácil", para remarcar que las dificultades económicas se van a superar puesto que la sociedad española "en los momentos difíciles" y "cuando hubo grandes Gobiernos", en alusión a anteriores etapas del PP al frente del Gobierno central, "demostró que era una gran sociedad".