José Blanco abandona la primera fila de la política

El vicesecretario de Organización del PSOE y ministro Portavoz y de Fomento, José Blanco, ha anunciado que abandonará la primera línea de la vida política y no optará a ser reelegido como número dos del partido en el Congreso Federal que celebrará en febrero.



Blanco ha hecho este anuncio en una entrevista en televisión, en la que ha explicado que ya informó en su día de esa decisión tanto a José Luis Rodríguez Zapatero como a Alfredo Pérez Rubalcaba. En concreto, se lo trasladó a Zapatero cuando éste tomó la decisión de no ser el candidato del PSOE a la Presidencia de Gobierno en las elecciones del pasado domingo, y a Rubalcaba cuando le comunicó que no dirigiría su campaña electoral a esos comicios.



Ha insistido en que, por tanto, se trata de una decisión que ya tenía tomada con bastante antelación a conocer el resultado de las elecciones del 20 de noviembre. Al momento que tomó esa decisión se ha vuelto a referir para rechazar que su abandono de la primera línea de la vida política tenga algo que ver con la investigación judicial de denominado "caso Campeón".



El dirigente socialista ha recordado que ha sido número dos del partido con Zapatero durante más de diez años y ha dicho que cree que ya ha llegado el momento de no estar en la primera línea de la actividad política nacional.



Ha explicado que, de hecho, ya no será delegado en el Congreso Federal que el PSOE celebrará en Sevilla y, por tanto, no votará la candidatura o candidaturas que haya para dirigir el partido. Blanco ha destacado la importancia de ese Congreso, ha subrayado que lo relevante no es lo que opinen los dirigentes del PSOE ante esa cita, sino lo que piensen los militantes, y ha elogiado tanto a Rubalcaba como a Carme Chacón, a los que ha calificado de "amigos