La cara más 'sexy' de Alfredo Pérez Rubalcaba

Muchos dicen que es la erótica del poder pero ahí donde le ven, el candidato socialista a la presidencia del gobierno tiene su mercado, por más que él se empeñe en negarlo. Una conocida revista española ha decidido llevar a sus páginas al candidato a la presidencia del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba.



Rubalcaba se toma a broma estas cosas: "Por favor, dígame donde están esas mujeres. Si, tengo que admitir que me escriben cartas cariñosas que agradezco".

Don Alfredo, Rubacalcaba para sus votantes, se lanza a hablar sobre sus gustos, inquietudes y por supuesto sobre política. En la primera parte de la entrevista nos encontramos al candidato Rubalcaba, en traje de faena, Sobre sus posibilidades electorales afirma que como en el fútbol, en política no hay nada escrito hasta el último segundo y que los electores tendrán la palabra el 20-N.

Que si fuera presidente subiría los impuestos a las grandes fortunas y a los bancos, también al tabaco y al alcohol, menos el vino y la cerveza, para preservar el estado del bienestar. Aunque, asegura que nadie tiene una varita mágica para salir de la crisis. "Creo que estas elecciones son las más importantes de los últimos 30 años. Se va a decidir como salimos de la crisis".

A sus 60 años Rubalcaba presume de arrugas en su cartel electoral. Por supuesto sin photoshop. De la campaña dice que no cree en la política espectáculo ni en la típica imagen del político “besañiños”. Y además asegura que cinco horas de sueño le bastan para ponerse las pilas, que le horroriza volar y que sus asesores se quejan del poco caso que les hace. El candidato socialista prefiere improvisar sus discursos y dice disfrutar cuando algún "espontáneo conocido" interrumpe sus discursos.

Politicamente correcto en sus filias y fobias con compañeros de profesión. Dice admirar a Mandela por ser un hombre que supo estar a la altura de su tiempo. Juzga impresentables alguna salida de tono de Berlusconi, pero ¿qué opina sobre Mariano Rajoy?: "Le respeto y tengo buena relación personal con él. Por supuesto no comparto muchas de sus ideas ni de sus puntos de vista".

En el poco tiempo libre que dispone devora libros, sobre todo novela negra. Una de sus series favoritas es "El ala oeste de la casa blanca" y musicalmente, además de ser seguidor de Amaral, se reconoce como un fan de la música celta, con la que asegura que le gusta conducir a todo volumen.

A pesar de tener perfil en twitter, Don Alfredo se apaña con un viejo teléfono; infalible a la hora de hablar pero donde no puede navegar por Internet.

Tras asegurar que no piensa escribir sus memorias, pese a las múltiples propuestas que ha recibido, no duda en mojarse al señalar a que política le gustaría ver en la portada de la revista. Don Alfredo no tiene dudas... "Vaya preguntita, pues a mi jefa de campaña, Elena Valenciano, que seguro que les daba un buen titular".