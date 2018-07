Inés Arrimadas: "Mas se ha beneficiado de la politización de la Justicia"

Inés Arrimadas ve muy dificil que se pueda llegar a un acuerdo entre Juns pel sí, Esquerra y las CUP ya que considera que estas formaciones "carecen de programa electoral". Destaca que en los últimos cinco años el Gobierno de la Generalitat no ha parado de convocar elecciones y espera que si se convocan comicios sean los últimos. "No me gusta el panorama de elecciones autonómicas cada año y medio con el Gobierno bloqueado".

Asegura que en sus quinielas para las elecciones catalanas apostaba por sacar unos 20 escaños y no los 25 que ha conseguido. "Soy una persona prudente", matiza. Cree que la clave de los buenos resultados de C´s en Cataluña ha sido el proyecto y no el candidato. Considera que los grandes partidos han huído de sus funciones y Ciudadanos han sido los únicos capaces de ilusionar. Quiere coordinar la oposición y ha enviado un documento de 10 puntos a sus adversarios políticos al que todavía no le han respondido. Aunque sí destaca que Mas, Iceta, Rabell, Albiol y Baños la llamaron para felicitarla por los buenos resultados.

"No se está fraguando ningún acuerdo con el PSOE"

Desmiente que se esté fraguando un acuerdo con el PSOE aunque reivindica el carácter dialogante de su partido. "Nos vamos a sentar con todos", aclara. El hecho de que en algunos foros la llamen la 'barbie' de la Política o la publicación de algunas imágenes 'machistas' sobre su persona la animan a seguir trabajando para demostrar lo que puede conseguir una mujer en Política. Reafirma la propuesta de su partido de reformar la Constitución. Proponen una reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas y del régimen fiscal aunque huye del discurso victimista de que España le roba a Cataluña.