Iglesias sobre Mas: "No queremos falsos patriotas que se envuelven en banderas"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha destacado este sábado que, cuando los bancos rechazan la independencia, el presidente de la Generalitat va de antisistema y trata de excluir de la campaña a los trabajadores y a sus intereses sociales: "No queremos falsos patriotas que se envuelven en banderas".

Lo ha dicho en un mitin de 'CatSíQueEsPot' en Mataró junto al eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun; el economista Vicenç Navarro, y los números 2, 17 y 19 del partido para las elecciones catalanas, Gemma Lienas, Núria Lozano y Noelia Aguasenosa.

Después de que las patronales bancarias AEB y CECA advirtieran el viernes de que la independencia de Catalunya "obligaría a la banca a reconsiderar su estrategia de implantación".

Esta declaración ha hecho mover ficha al presidente Mas, que ha defendido pasar por encima de los poderes financieros, lo que Iglesias interpreta como una puesta en escena que pretende asemejar la lucha antisistema: "Sólo le falta ponerse una camiseta de tirantes -va en camino-; pero no le recuerdo evitando un sólo desahucio".

Ha sostenido que esta actitud de la banca responde a que partidos como el de Mas tiene hipotecas y créditos con ellos, y ha dicho que ahora la gente empieza a entender por qué su formación no pidió créditos a los bancos: "A nosotros no nos llaman los banqueros para decir qué tenemos que hacer, porque no les debemos nada".

Afirma que, del mismo modo, la ciudadanía no debe nada a la clase que Mas representa, por lo que les ha emplazado a no permitir que se les excluya yendo con sus hijos y nietos a las urnas para demostrar que no quieren "falsos patriotas que se envuelven en banderas".

Ha dicho no comprender cómo gente de izquierdas está apoyando una opción política que puede hacer a Mas presidente, y ha clamado que esa gente "tiene que poder mirarse al espejo y decir: yo no contribuí a hacer presidente a ese señor".