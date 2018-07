Artur Mas: "Jamás me he beneficiado de dinero de cuentas suizas"

El presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas, asegura que "jamás" se ha beneficiado de dinero procedente de presuntas cuentas corrientes en Suiza, y expresa su confianza absoluta en el consejero de Interior, Felip Puig.



En una entrevista radiofónica, ha explicado que la mañana de este lunes interpondrán una querella en nombre de CiU y "puede que también de la Generalitat" porque, a su juicio, las informaciones publicadas atentan también en contra de su honorabilidad.



"Lo mismo que digo por mí lo digo por Felip Puig", ha destacado Mas tras hablar con él, después de que el borrador del informe policial le atribuya que presuntamente recibió 250.000 euros del Palau.

Mas ha calificado de "invento" las informaciones publicadas por un diario y ha negado también los datos publicados por el periódico sobre un supuesto borrador policial que atribuye al presidente catalán y a su familia cuentas en el extranjero a las que se habrían desviado comisiones de CDC en la trama del Palau de la Música.

El presidente catalán ha negado tener cuentas fuera del control fiscal y ha añadido: "Otra cosa es que mi padre hizo en su momento la regularización fiscal, como otra gente, y pagó los impuestos que no había pagado, pero yo no me he beneficiado de esto, ni menos CiU".

Mas ha confirmado que esta mañana CiU presentará la querella por calumnias contra este periódico y no ha descartado que se sume también la Generalitat, al considerar que las informaciones atentan tanto contra la honorabilidad de la institución como del presidente catalán.

En cuanto al euro por receta, que el Consejo de Estado ve inconstitucional, Mas ha declarado: "si nos obligan a dar marcha atrás, la daremos", pero ha defendido su validez al estar "presente en la mayor parte de los países de Europa". Mas también ha defendido que, si Cataluña tuviera competencias, habría aprobado la dación en pago para evitar desahucios, tal como planteaba la propuesta que el Parlamento de Cataluña envió al Congreso hace más de medio año.