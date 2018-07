Artur Mas: "La consulta debe seguir adelante"

El presidente catalán en funciones y líder de CiU, Artur Mas, ha aseverado que la consulta soberanista será un "tema prioritario" a la hora de negociar pactos con otras fuerzas políticas para gobernar la Generalitat.

En una conferencia de prensa después de la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de CiU y acompañado del secretario general de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, Mas ha subrayado que "en ningún momento" se planteó renunciar al conocer los resultados de los comicios de ayer, en los que perdió 12 escaños, y Duran señaló que tampoco lo hubiesen dejado.

Artur Mas ha destacado que Cataluña necesita "un gobierno fuerte y estabilidad parlamentaria" y, para tenerlo, ha barajado la posibilidad de un gobierno solo de CiU o un ejecutivo de coalición.

El líder de CiU se ha comprometido a asumir el liderazgo de un nuevo Govern, pero ha reconocido que deberá hacerlo "acompañado" de otras fuerzas políticas porque así lo ha expresado en las urnas el pueblo catalán. El portavoz de CiUen el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, explicó: "El pueblo quiere que CiU asuma su responsablilidad pero nos pide que gobernemos acompañados".

Artur Mas ha reconocido su responsabilidad al no haber conseguido la mayoría absoluta reclamada durante la campaña para poner en marcha el plan soberanista pero aseguró que no ve posible un gobierno que no pase por CiU.