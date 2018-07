Artur Mas busca pactos de Gobierno entre las negativas de otras formaciones

CiU quiere un Gobierno estable y para conseguirlo buscará el apoyo de otras formacines políticas. El proceso de negociaciones está abierto y Convergencia tiene su mirada puesta en Esquerra Repúblicana. El partido de Artur Mas ya ha adelantado que no habrá consulta soberanista hasta que no haya un Gobierno sólido.

Esquerra no cierra las puertas a la negociación pero pone sus condiciones. Convergencia ya ha dejado caer que estaría dispuesta a renogociar su política económica aunque los ajustes 4.000 millones de euros en los presupuestos para 2013 no ayudan al partido de Mas.

Los nacionalistas no quieren que Esquerra sea el único interlocutor y abren la puertas a otras formaciones. El PSC ya ha adelantado que no cree que pudiera cerrar un acuerdo con el partido de Mas. Tampoco el Partido Popular está dispuesto a negociar si CiU no cambia de rumbo y dice adiós al referendum. CiU tiene menos de un mes para crear su gobierno, el plazo para constituir el Parlamento catalán acaba el próximo 24 de diciembre. Artur Mas intenta formar Gobierno entre negativas