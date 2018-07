Trias afirma que "nos jugamos mucho" y Colau dice que "se acaba el bipartidismo"

Trias ha señalado que "los ayuntamientos y la ciudad se juegan mucho" y ha dado "ánimos a todos". Ha recordado que ya no se puede "hacer propaganda ni pedir el voto", aunque no ha dudado en señalar que, "como siempre", tiene "esperanzas" en conseguir un buen resultado en estos comicios.



Xavier Trias ha cambiado de colegio electoral y ha votado en uno situado en la Via Augusta porque la junta electoral ha cambiado de ubicación la mesa que le corresponde.

“Todas (las elecciones) son transcendentes, pero para mí lo fueron más las anteriores (municipales)", aunque ha insistido en que hoy "nos jugamos mucho todos”, ha dicho el candidato a la reelección.

Ada Colau ha asegurado que se está acabando un ciclo de bipartidismo y de política "previsible", y ha dicho que una alta participación será "clave" para que el resultado de las municipales, más que en otras ocasiones, sea de "cambio".



Colau ha votado pasadas las once de la mañana en medio de una gran expectación mediática en el centro cívico La Sedeta, al que ha acudido junto a su compañero, Adrià Alemany, su hijo de cuatro años.



La alcaldable ha opinado que "se está acabando" un ciclo de bipartidismo y de "política previsible" en el que han dominado unos partidos mayoritarios y que, por primera vez, "si nos movilizamos y nos implicamos, la política y el destino de nuestras instituciones pueden estar en nuestras manos".



Colau estima que una alta participación, más que en anteriores comicios, es un elemento "clave", y que "por primera vez el futuro está abierto".