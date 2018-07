Alberto Fabra: "El PP no se identifica con el caso de Rodrigo Rato"

Alberto Fabra considera que la corrupción es el principal lastre de su partido e insta a las personas corruptas a abandonar la vida política. "He hecho firmar un documento de ejemplaridad a los miembros del Gobierno valenciano por el que tendrán que renunciar a sus actas si no tienen un comportamiento adecuado", afirma Fabra.

Sobre el caso del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, detenido por ocultar su patrimonio y defraudar a Hacienda, Fabra cree que tiene que caer sobre él el peso de la ley. "A mí no me identifica el señor Rato, ése no es el PP que yo quiero, no representa a los afiliados. La ley tiene que actuar porque ese tipo de personas no puede representar a un Gobierno ni a una sociedad", mantiene Rato. Reconoce que el PP ha cometido errores que no han sabido comunicar y justifica el enfado de los ciudadanos.

Desmiente que su formación haya tenido contacto con los líderes de Ciudadanos en Valencia, aunque sí reconoce que en el pasado contactaron con otras fuerzas como UPyD cuyos dirigentes se han movido a la fuerza que lidera Albert Rivera.

Cree que "hay partido para rato" y ha citado una frase del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que establece que hay que trabajar "minuto a minuto".