Juanma Moreno: "El adelanto electoral no buscaba la estabilidad política"

El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha admitido que el resultado obtenido en las elecciones andaluzas, donde ha conseguido 33 escaños frente a los 47 del PSOE, no es el que esperaban, pero se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde" habrá un cambio en el Gobierno de la Junta.

En comparecencia de prensa, Moreno ha felicitado a los partidos que han logrado representación parlamentaria y a la candidata socialista, Susana Díaz, como ganadora, pero ha advertido de que los andaluces han optado por un Parlamento "mucho más fraccionado y plural", donde es necesario "dialogar, escuchar y buscar puntos de encuentro".

Ha manifestado que se ha demostrado que el adelanto de los comicios no buscaba la estabilidad, sino "un interés electoral", y ha reclamado que los plazos de constitución del Parlamento y del nuevo Gobierno "sean lo más breves posibles porque los andaluces no entenderían que tras las prisas no hubiera celeridad en gobernar".

Ha indicado que el PP ha hecho "una buena campaña, con propuestas, correcta, atendiendo, escuchando y proponiendo", en la que ha intentando trasladar a los andaluces "la importancia del cambio político" en la región. Moreno ha dicho que Andalucía necesita "más que nunca" estabilidad económica y social "para no perder ni un minuto más" por lo que es momento de que los partidos "pongan lo mejor de ellos mismos" para que la "parálisis" no perjudique más a la comunidad.

Ha agradecido a su partido y a sus votantes el apoyo y ha asegurado que está "muy orgulloso" de ser el presidente de la formación, a la vez que ha destacado que el PP andaluz ha mejorado sus resultados respecto a los comicios europeos y va a seguir "mejorando día a día".

Moreno ha puesto las elecciones municipales de mayo como objetivo en el que trabajar a partir de mañana y ha asegurado a los andaluces que va a trabajar "sin descanso, con toda la honestidad y con toda la transparencia" para mejorar la calidad de vida en Andalucía.

Ha recordado que encabeza un proyecto "nuevo, de cambio" que tiene "mucho que hacer para mejorar" la comunidad y en él seguirán trabajando, "para convencer a quienes en esta ocasión no han percibido" que el PP era "la única opción que podía hacer un cambio real en Andalucía".

Ha afirmado que el PP está "decidido a cumplir su programa" y que por ello, desde que se ponga en marcha el Parlamento, van a traducir todos sus compromisos en iniciativas parlamentarias centradas en la "obsesión" de que haya más empleo y oportunidades.