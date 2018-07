Albert Rivera: "Lo que me parece triste es tener a Elena Valenciano como candidata"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha lanzado en Espejo Público el mensaje con el que su formación concurre a las elecciones europeas con Javier Nart como candidato. Desde este partido se intenta concienciar a la población con que "si te quedas en casa no vas a cambiar las cosas, pero votando a un nuevo partido te puedes equivocar, o no".

La elección de Nart como candidato no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera al PP que lo ha calificado como "tertuliano" y no como político. Críticas estas a las que Rivera ha hecho frente sin reparos destacando el amplio curriculum del periodista y poniendo valor toda su trayectoria profesional, es más el líder de Ciudadanos afirmó: "A mi lo que me parece triste es tener a Elena Valenciano como candidata".

Rivera justificó esta afirmación explicando que aunque "Valenciano es una política del partido" a él lo que gusta es "tener candidatos que han trabajado" y además ha recalcado que Nart ha sido elegido por primarias.

Preguntado por qué su formación política no alcanza un acuerdo con otras formaciones minoritarias para mejorar en el reparto electoral Rivera ha sido tajante: "Con Vox porque hay diferencias ideológicas y no somos lo mismo y con UPyD porque Rosa Díez no quiere". El político catalán asegura que Ciudadanos le ha ofrecido "una hoja en blanco" a la líder de UPyD pero que ella lo ha rechazado: "Yo no me puedo meter en la cabeza de Rosa Díez".

La última encuesta del CIS no otorga a Ciudadanos ningún representante en Europa, sin embargo, otros sondeos sí le dan al menos un diputado. Albert Rivera asegura que da "por buenas y por malas todas".