El vídeo de Edurne Bailando donde mueve su enorme barriguita de embarazada

La cantante Edurne ya ha comenzado su cuenta atrás para recibir a su primera hija en común con el futbolista David De Gea. Desde que anunciaron la bonita noticia de que estaba embarazada a través de sus redes sociales, todos los ojos están puestos en los futuros papás.

Ahora que la artista esta de ocho meses y medio, ya se va viendo la gran barriguita de embarazada y lo feliz y emocionada que está por recibir a su niña. "Mi bebita, ya queda poco para conocernos", decía en su última publicación de Instagram donde salía tocando con sus manos su tripita.

En la era de las redes sociales, es muy común reinventarse y engancharse a las nuevas aplicaciones que están apareciendo y una de ellas es Tik Tok, la app de vídeos cortos donde puedes bailar, hacer retos y un largo etcétera. Una de las que se ha unido ha sido Edurne y le encanta sorprendernos con sus vídeos bailando, como el último que ha subido aparece con unos leggins y una camiseta amarilla de adidas y donde se ve como mueve su barriguita de embarazada con mucho ritmo.

Y como no podía ser para menos, ha recibido casi 80.000 likes y muchos comentarios, entre los que está su amiga y compañera Nuria Fergó: "Me encanta". ¡Y a nosotros! No te pierdas el vídeo debajo de estas líneas.

