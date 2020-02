Hace un mes la vida de Toñi Moreno cambiaba por completo. A sus 46 años, la presentadora se convertía en madre de su primera hija: Lola.

Una maternidad que la presentadora está compartiendo con todos sus seguidores a través de sus redes sociales donde recientemente publicaba una foto paseando junto a su pequeña…

Y ahora, con motivo del primer mes de vida de su hija, Toñi Moreno ha querido dedicarle un precioso mensaje con el que conseguirá emocionarte. ¡Y es que no hay nada más grande que el amor de una madre a un hijo!

"Hoy hace un mes que llegaste a mi vida para cambiarla por completo. Me has enseñado que el AMOR es lo único, que la felicidad está en despertarme cada mañana y verte en mi cama desparramada (no sé si hago bien, pero me encanta que durmamos juntas)... y que el tiempo ahora no es oro, es VIDA. Hoy hace justo un mes que volcaste todas mis prioridades, y te convertiste en la única. Gracias por elegirme mi amor como tú mamá... Aún hoy, me queda grande esa palabra... pero espero aprender a tu lado. Te amo. Con todo mi ser. Te amo", escribe la presentadora junto a una preciosa imagen donde su hija aparece agarrándole el dedito.

Seguro que te interesa...

Rosana revela si ha conocido ya a Lola, la hija de su expareja, Toñi Moreno