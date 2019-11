Hace cinco meses que Sara Sálamo e Isco Alarcón se convirtieron en padres de su primer hijo en común, Theo, el segundo para el jugador del Real Madrid. Desde entonces, la actriz ha compartido con sus seguidores cómo está viviendo esta maternidad y el día a día de su pequeño.

Además, se ha mostrado de lo más volcada en la lactancia materna de su retoño y hace relativamente poco tuvo que enfrentarse a las duras críticas después de compartir una foto donde aparece dando el pecho a su hijo en la cama.

Un acto de lo más natural que está siendo algo duro para la actriz y que ha querido compartir la realidad de lo que está sintiendo al compaginar su vida profesional con los momentos de toma del bebé: "No os podéis hacer una idea de las veces que he dicho: "No puedo más"", comenzaba relatando.

"He llorado por tener la sensación de estar haciéndolo todo a medias. Sobre todo, esos días que he tenido que recurrir a algún biberón de fórmula porque con el trabajo he sido incapaz de extraerme todas las tomas que él necesitaba", continuaba la intérprete

"Y aunque la lactancia a demanda es durísima, también es maravillosa. Esos ratitos que sólo son nuestros, y lo gratificante que es verle crecer por alimentarse de mi cuerpo, hacen que la falta de sueño merezca la pena", reflexionaba acerca del gran esfuerzo pero la gratificación que supone.

